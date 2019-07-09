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Москвичи с низким доходом задумались о покупке жилья

9 июля 2019 г. 216
Фото: © shutterstock.com

30% потенциальных покупателей жилья в Москве зарабатывают менее 50 тысяч рублей. Доля москвичей с зарплатой ниже среднего в структуре спроса превышает 50%.

Специалисты группы компаний "ФСК" провели опрос среди жителей столицы, планирующих купить жилье в 2019-2020 годах.

16% москвичей, планирующих купить квартиру, получают до 30 тысяч рублей, 14% - от 31 до 50 тысяч, 27% - до 70 тысяч рублей.

20% москвичей, планирующих купить квартиру, зарабатывают в месяц от 71 до 100 тысяч рублей, еще 12% располагают зарплатой от 101 до 120 тысяч. 8% потенциальных покупателей получают от 121 до 150 тысяч рублей, 3% - от 150 тысяч.  

Тот факт, что больше половины тех, кто собирается в ближайшее время купить жилье, зарабатывают менее 70 тысяч рублей, аналитики объясняют доступностью ипотеки: семья из двух взрослых может рассчитывать на ипотечный кредит даже при невысокой зарплате одного из пары.

Что касается холостых москвичей, интересующихся жильем, их доход, как правило, превышает 70 тысяч рублей. Те же, кто зарабатывает меньше, рассчитывают на скорое получение крупного дохода – наследства или продажи имеющейся недвижимости.

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