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Москвичи смогут получить все документы на жилье онлайн

22 ноября 2019 г. 247
Фото: © shutterstock.com

Все виды справок и документов, предоставляемых в рамках госуслуги по получению информации о правах на объекты жилищного фонда, москвичи смогут получить онлайн.

В рамках госуслуги предоставляется семь видов документов, которые теперь можно получить в электронном виде на портале mos.ru, говорится на сайте мэра Москвы.

Раньше на портале можно было получить только четыре вида документов. 

Услугу можно также получить в городских центрах "Мои документы". По словам столичных властей, она самая востребованная в сфере имущества: за 10 месяцев 2019 года получено 36,2 обращений от заявителей.

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