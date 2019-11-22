Москвичи смогут получить все документы на жилье онлайн

Все виды справок и документов, предоставляемых в рамках госуслуги по получению информации о правах на объекты жилищного фонда, москвичи смогут получить онлайн.

В рамках госуслуги предоставляется семь видов документов, которые теперь можно получить в электронном виде на портале mos.ru, говорится на сайте мэра Москвы.

Раньше на портале можно было получить только четыре вида документов.

Услугу можно также получить в городских центрах "Мои документы". По словам столичных властей, она самая востребованная в сфере имущества: за 10 месяцев 2019 года получено 36,2 обращений от заявителей.