Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыМосквичи стали реже брать ипотеку на покупку вторичного жилья

Москвичи стали реже брать ипотеку на покупку вторичного жилья

27 декабря 2019 г. 291
Фото: © shutterstock.com

Количество ипотечных кредитов, оформленных на покупку жилья на вторичном рынке в Москве, сократилось за год на треть.

Снижение показателей в 2019 году во многом произошло из-за их активного роста в 2018-м, когда на волне снижения ипотечных ставок люди активнее стали оформлять кредиты.  В первые месяцы текущего года волна спроса еще была достаточно высокой, однако с мая 2019 год по оформлению ипотеки на вторичку уже начал проигрывать 2018-му, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Снижение ипотечных ставок во второй половине года на спрос существенно не повлияло – аналитики предполагают, что интерес к приобретению вторичной квартиры в ипотеку исчерпал себя: те, кто хотели это сделать, жилье уже купили, остались лишь те, кто не может позволить себе жизнь взаймы и кто по разным причинам не хочет связываться с кредитами.

Впрочем, эксперты считают, что доля сделок с ипотекой на вторичном рынке жилья в старых границах Москвы в 2020 году будет расти.  Произойдет это за счет дальнейшего снижения ипотечной ставки.

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>