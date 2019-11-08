Москвичка купила несуществующий дом на Сардинии

Жительница Москвы стала жертвой обмана со стороны итальянского застройщика. Женщина перевела 270 тысяч евро за дом на Сардинии, но в итоге осталась и без денег, и без недвижимости.

61-летняя москвичка заключила договор с итальянской компанией о покупке дома в местности Коста Парадизо. С июля по сентябрь прошлого года она отправила в Италию 270 тысяч евро (около 20 миллионов рублей), затем получила приглашение приехать.

Однако потом представители застройщика пропали и перестали выходить на связь. Выяснилось, что договор составлен не по правилам итальянского законодательства, поэтому является недействительным, сообщают "Вести Подмосковья".

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и ищут аферистов.