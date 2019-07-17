"Мостотрест" построит участок Северо-Восточной хорды за 52 млрд рублей

Компания "Мостотрест", принадлежащая Аркадию Ротенбергу, построит участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Единственный участник конкурса ПАО "Мостотрест" предлагает выполнить работы по строительству за 51,960 миллиарда рублей. Сроки выполнения строительно-монтажных работ – не более трех лет", - сообщили в департаменте.

Проектом предусмотрено строительство дорог, общей протяженностью почти 18 километров. В их числе три эстакады, три моста через реку Лихоборку и реконструкция моста через реку Яузу.

Также компании предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро "Ботанический сад". Кроме этого, планируется построить новый пешеходный в районе Сигнального проезда.

Предстоит выполнить большой объем работ, в ближайшее время выйдем на строительную площадку. Завершить работы планируем в 2022 году, отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Сама Северо-Восточная хорда пройдет от дороги "Москва — Санкт-Петербург" с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.