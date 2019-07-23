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Мужчина продал шесть арендованных машин и купил квартиру у моря

23 июля 2019 г. 528
Фото: © shutterstock.com

Житель Омска купил квартиру у моря на деньги, добытый продажей арендованных машин.

Мужчина находил в Интернете объявления об аренде автомобилей и договаривался с их владельцами. На встрече он представлялся водителем крупной компании по производству мяса, сообщал, что хочет арендовать машину на год, заключал договор и вносил предоплату за месяц.

Владельцы передавали ему машины и свидетельства о регистрации, после этого арендатор пропадал.

34-летнему ранее судимому мошеннику удалось продать шесть машин – пять иномарок и "Ладу". На вырученные деньги он купил квартиру в Краснодарском крае, куда собирался переехать, но не успел – его задержали.

Полиция ищет похищенные автомобили, а мошеннику грозит новый тюремный срок, сообщает агентство "Омскрегион".

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