Мужчина выплатил миллионный долг, чтобы не остаться без квартиры

Житель Перми выплатил долги на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, чтобы не лишиться квартиры.

В отношении мужчины у приставов находилось 15 исполнительных производств. Пермяк задолжал по налогам и штрафам ГИБДД. Кроме того, он так и не выплатил материальный ущерб, причиненный в результате произошедшего по его вине ДТП.

О наличии многочисленных долгов мужчина знал, но не торопился их выплачивать и скрывался от судебных приставов.

Приставы же выяснили, что должнику принадлежит квартира в Перми, где он жил, и жилое помещение в селе Частые, в котором он зарегистрирован. На пермскую квартиру наложили запрет регистрационных действий и начали подготовку к аресту недвижимости.

Только после этого должник явился в отдел службы судебных приставов и погасил все долги, пишет ProPerm.ru.