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Мужчина выплатил миллионный долг, чтобы не остаться без квартиры

9 декабря 2019 г. 320
Фото: © shutterstock.com

Житель Перми выплатил долги на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, чтобы не лишиться квартиры.

В отношении мужчины у приставов находилось 15 исполнительных производств. Пермяк задолжал по налогам и штрафам ГИБДД. Кроме того, он так и не выплатил материальный ущерб, причиненный в результате произошедшего по его вине ДТП.  

О наличии многочисленных долгов мужчина знал, но не торопился их выплачивать и скрывался от судебных приставов.

Приставы же выяснили, что должнику принадлежит квартира в Перми, где он жил, и жилое помещение в селе Частые, в котором он зарегистрирован. На пермскую квартиру наложили запрет регистрационных действий и начали подготовку к аресту недвижимости.

Только после этого должник явился в отдел службы судебных приставов и погасил все долги, пишет ProPerm.ru.

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