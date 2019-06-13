На "Авито" продают офис в самолете

Самолет расположен на территории Ходынского поля в Москве. Приобрести необычную недвижимость можно за 19 миллионов рублей, при этом покупателю придется оплатить и расходы по транспортировке своего приобретения.

Последние четыре года лайнер использовался как офис продаж апартаментов в жилом комплексе. В настоящее время продажа недвижимости завершена, а территорию, где стоял самолет, планируют благоустроить – там будет детская площадка, говорится на сайте компании "Интеко", которой и принадлежит оригинальный офис.