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На ипотечные льготы многодетным семьям выделили миллиард рублей

6 ноября 2019 г. 331
фото: shutterstock.com

Речь идет о выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. 

Правительство России выделило один миллиард рублей на программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Средства направлены госкомпании "ДОМ.РФ" (является оператором программы) и предназначены для компенсации затрат и недополученных доходов при погашении ипотеки многодетным семьям.

Российские семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для того чтобы получить субсидию, заемщику нужно обратиться в банк, где у него оформлена ипотека. Документы рассматривает "ДОМ.РФ", который после одобрения заявки перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита. Всего в бюджете на эти цели в этом году заложено пять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России хотят расширить льготную программу по обеспечению жильем молодых семей. Речь идет о возрастном цензе. Его предлагают повысить с 35 до 40 лет для участников программы. Большое количество семей не может получить соцвыплату из-за достижения предельного возраста участников программы - 35 лет.

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