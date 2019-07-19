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На Севере проложат платные дороги без бесплатных дублеров

19 июля 2019 г. 414
Фото: © shutterstock.com

На Крайнем Севере и приравненных к нему территориях будут строить платные дороги без бесплатных дублеров – соответствующий закон Госдума приняла во втором чтении.

По закону платным дорогам полагается альтернативный бесплатный проезд – то есть нужно строить еще одну дорогу, но в условиях государственно-частного партнерства, в рамках которого планируют реализовать проект, это становится невыгодным.

В новом законе есть пункт, отменяющий обязательное строительство бесплатных дублеров, но одновременно закон дает право на бесплатный проезд гражданам на легковых автомобилях и машинам экстренных служб.

Бесплатно по платным дорогам могут проехать также мотоциклы, автобумы, выполняющие регулярные перевозки, гужевой и военный транспорт, транспорт, перевозящий жизненно необходимые товары. Список можно будет расширять, пишет "Российская газета".

Платным проезд будет для основных пользователей дорог на Крайнем Севере – разработчиков недр. К примеру, на Ямале на 70% дорога будет использоваться компаниями топливно-энергетического комплекса.

Источники издания сообщают, что есть проекты строительства платных дорог в Магаданской и Иркутской областях, республиках Тыва и Коми, в Чукотском автономном округе, Хабаровском крае.

Общая сумма потенциальных проектов, которые могут реализовать в случае принятия закона, превысит 422 миллиарда рублей.

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