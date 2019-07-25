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На удаленке: россияне стали чаще экономить на оформлении недвижимости

25 июля 2019 г. 153
Фото: © shutterstock.com

В Федеральной кадастровой палате отмечают растущее число заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.

Возможность подавать заявления по экстерриториальному принципу, то есть в любом удобном месте, а не по месту прописки, появилась у россиян в 2017 году. В первом полугодии 2019-го таких заявлений было подано на 16% больше, чем годом ранее, сообщили "Российской газете" в Кадастровой палате.

Там подчеркнули, что возможность оформить недвижимость удаленно экономит не только затраты на дорогу и проживание в другом городе, но также силы и время. 

Чаще всего оформляют недвижимость по экстерриториальному принципу в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Краснодарском крае.

Оформление недвижимости проводится в регламентированные сроки: 5 дней для кадастрового чета, 7 дней – для регистрации права собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации прав занимает 10 рабочих дней.

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