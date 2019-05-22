На Урале пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу

В Пермском крае пенсионер пытается оспорить штраф, который он получил за ремонт местной дороги. История произошла в деревне Прудор Кудымкарском района. 70-летний Василий Ярков решил привести в порядок разбитую в селе дорогу, по которой сам ежедневно ездил в больницу на уколы в соседнее село.

После зимы дорогу сильно размыло, и машины с трудом проезжали по ней. Мужчина купил горбыль и уложил его в образовавшиеся колеи. Инициативу не одобрил сосед и вызвал сотрудников ГИБДД. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении за повреждение дороги, обязали убрать доски и заплатить штраф – пять тысяч рублей.

Василий Ярков доски с дороги убрал, но обратился в суд, чтобы оспорить штраф. Однако, Кудымкарский городской суд оставил постановление ГИБДД без изменений. "Я пока не знаю, что мне делать дальше. Хочу немного обдумать свои дальнейшие действия", - сказал Василий Ярков, чьи слова приводит портал "Парма-Новости".

Ранее в Хабаровском крае мужчина засыпал ямы на дорогах картошкой. Теперь мужчину ждет штраф.