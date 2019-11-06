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На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

6 ноября 2019 г. 390
фото: shutterstock.com

Все это время она отапливала квартиру печкой.

 

Жительнице Светловского сельского поселения Кировской области два года приходили квитанции за отопление, при этом батарей в квартире не было – их демонтировали во время капремонта дома. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Кировской области Александру Панову.

Женщина обратилась к омбудсмену в надежде восстановить свои права. Отмечается, что сельчанка два года отапливала квартиру печкой. При этом плата за тепло ей начислялась исправно.

"Администрация Светловского сельского поселения, собственности которой находится квартира заявителя, устранилась от решения проблемы, предложив С. самостоятельно установить радиаторы отопления и решить вопрос по оплате непредоставленной коммунальной услуги", - говорится в сообщении.

Омбудсмен обратился в прокуратуру. Там обязали администрацию установить в квартире женщины новые приборы отопления. Однако по поводу перерасчета платы за тепло, которого не было, на сайте ничего не указывается.

 

 

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