Налог на заброшенные участки могут повысить в 10 раз

В Госдуме предлагают решать проблему с неиспользуемыми землями не путем их изъятия, а экономически.

Налог на неиспользуемые земли может вырасти в 10 раз – ввести такую меру предлагает депутат Госдумы РФ, председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

По существующему закону у владельца, который не использует свой сельскохозяйственный участок в течение 3 и более лет, могут изъять. Но, по словам Плотникова, этот механизм не работает, поскольку нарушает права собственности на землю.

Поэтому депутаты предлагают пойти экономическим путем и повысить налог на необрабатываемые земли. "Тогда станет невыгодно держать и, главное, держаться за эти зарастающие лесом участки", - приводит слова Плотникова "Российская газета".

По данным экологов, в России в настоящее время не используются около 80 миллионов га сельхозземель.

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