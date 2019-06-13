ГлавнаяФинансыНалог на заброшенные участки могут повысить в 10 раз

Налог на заброшенные участки могут повысить в 10 раз

13 июня 2019 г. 606
Фото: © shutterstock.com

В Госдуме предлагают решать проблему с неиспользуемыми землями не путем их изъятия, а экономически.

Налог на неиспользуемые земли может вырасти в 10 раз – ввести такую меру предлагает депутат Госдумы РФ, председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

По существующему закону у владельца, который не использует свой сельскохозяйственный участок в течение 3 и более лет, могут изъять. Но, по словам Плотникова, этот механизм не работает, поскольку нарушает права собственности на землю.

Поэтому депутаты предлагают пойти экономическим путем и повысить налог на необрабатываемые земли.  "Тогда станет невыгодно держать и, главное, держаться за эти зарастающие лесом участки", - приводит слова Плотникова "Российская газета".

По данным экологов, в России в настоящее время не используются около 80 миллионов га сельхозземель.

Читайте также:

Нет дома - нет денег: владельцев пустых участков начали штрафовать

Чемпион по неразумным покупкам: подмосковные участки годами стоят пустыми

Изъятые у нерадивых владельцев участки распродают по рублю

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>