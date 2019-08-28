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Найдены российские города с самыми дешевыми отелями

28 августа 2019 г. 173
Фото: © shutterstock.com

Дешевле всего этим летом обойдется размещение в гостиницах Ростова-на-Дону, Самары и Красной Поляны.

Аналитики компании Aviasales изучили стоимость размещения в российских отелях.  Самая дешевая гостиница была найдена в Ростове-на-Дону со стоимость двухместного номера 765 рублей за ночь.

На втором месте – гостиница в Самаре, где ночь в двухместном номере обойдется в 1026 рублей, причем за домашнее животное, если оно вдруг путешествует вместе с хозяевами, доплаты не потребуют.

Один из отелей в Красной Поляне предоставляет двухместные номера за 1,1 тысячи рублей. От отеля до всех основных подъемников курорта – 15 минут езды.

За 1,2 тысячи рублей можно найти гостиницу в Волгограде, за 1,26 тысячи – в Воронеже.  За 1,3 тысячи рублей можно остановиться в Минеральных Водах и в Уфе, за 1386 рублей в сутки – в Нижнем Новгороде, за 1440 рублей – в Петрозаводске, а за 1,5 тысячи – в Перми.

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