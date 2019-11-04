Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыНазваны регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку

Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку

4 ноября 2019 г. 270
Фото: © shutterstock.com

Аналитики сравнили среднюю зарплату и ипотечные платежи в различных российских регионах и выяснили, где лучше всего брать квартиру в ипотеку.

Наиболее благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку – на Урале. На втором месте по доступности ипотечных кредитов – Центральная Россия, замыкает тройку Сибирь, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в Уральском федеральном округе составляет 42% от зарплаты. В Москве и на юге России – 60%.

Проще всего выплачивать ипотеку жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара – на севере высокие зарплаты и недорогое жилье. Дороже всего ипотека обойдется жителям Химок, Сочи и Калининграда.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>