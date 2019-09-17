Названы самые частые причины пожаров в загородных домах

Самыми частыми причинами пожара в загородных домах стали поджоги со стороны злоумышленников и неосторожное обращение с огнем.

Довольно часто пожары возникают из-за аварий электрооборудования и бытовых приборов. К пожару приводит и печное отопление – воздействие высоких температур от печки на сгораемые конструкции дома, говорится в сообщении страховой компании "Согласие".

Страховщики отмечают, что в большинстве случаев дома выгорают до фундамента, поэтому выплаты по рискам, связанными с пожарами в загородных домах, самые высокие. Почти треть страховых случаев – это пожары, отмечается в сообщении.

При этом в России застраховано только 17% домов и 8% квартир. Чаще всего о страховании недвижимости заботятся жители Костромской области и Мордовии, а самый низкий уровень страхования жилья – в Ингушетии и Дагестане.