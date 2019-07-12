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Названы управляющие компании, задолжавшие больше всего за тепло

12 июля 2019 г. 859
фото: shutterstock.com

Нередко возникшие дополнительные расходы УК потом перекладывают на плечи жителей.

 

Компания "ТСК Мосэнерго" опубликовала список организаций с наибольшей задолженностью за поставленную тепловую энергию по состоянию на 1 июля.

"Обновленный антирейтинг возглавляют МП "ДЕЗ ЖКУ" (Химки) с долгом в размере 692,1 млн рублей, ДМУП "ЭКПО" (Дзержинский) – 619,3 млн рублей и ООО "ПИК-Комфорт" (Химки, Зеленоградский АО) – 387,4 млрд рублей", - говорится в сообщении компании. Полный список можно увидеть здесь.

В компании отметили, что антирейтинг служит отражением текущего состояния неплатежей за тепловую энергию со стороны управляющих организаций многоквартирных жилых домов. Как правило, большинство жителей оплачивают коммунальные счета в установленный для этого срок, но управляющие организации не в полном объеме доводят собранные средства до "ТСК Мосэнерго", после чего поставщик вынужден взыскивать долги через суд, говорит начальник управления сбыта "ТСК Мосэнерго" Дмитрий Триль.

"По этой причине сумма долга увеличивается за счет начисленной неустойки и взысканных судебных расходов - и оплату этих дополнительных расходов жилищно-коммунальные компании нередко перекладывают на плечи жителей", - отмечает он.

 "ТСК Мосэнерго" ведет ежемесячно обновляемый рейтинг организаций-должников за тепловую энергию, в который входят организации, попадающие под следующие критерии: задолженность от 3 месяцев или/и более 5 млн рублей.

 

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