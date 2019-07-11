Названы зарплаты российских строителей

Средняя зарплата российских строителей составляет 47,3 тыс рублей в месяц. Это на 28% превышает среднюю предлагаемую зарплату по стране. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Авито".

"Зарплата специалистов этой отрасли выросла на 5,6% за год до 47,3 тыс рублей, что на четверть превышает средний размер оплаты труда в России по всем профессиям. Рост дохода составляет от 0,9% в Тольятти до 13,6% в Уфе и Екатеринбурге", - отмечают аналитики. Причем, почти во всех городах уровень зарплаты, которую готовы предложить работодатели, превышает ожидания соискателей.

По данным "Авито", самые высокие зарплаты предлагают строителям в Москве – в среднем 73,7 тыс рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем строителям готовы платить в целом по России. Высокие зарплаты также у строителей в Петербурге и Екатеринбурге - 59,4 и 49,3 тыс рублей соответственно.

В этом году работодатели увеличили строителям зарплаты почти 6% по всей стране. Единственным исключением стал Саратов, где зарплата снизилась почти на 7% - до 37,5 тыс рублей в месяц. Эксперты также отмечают увеличение спроса на строительные специальности. Так, за год работодатели по всей стране опубликовали на 16% больше вакансий, чем годом ранее.