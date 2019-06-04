Неделимое тепло: что даст отказ от счетчиков в новостройках

Утекающее тепло

На днях Минстрой РФ предложил отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в российских новостройках. Соответствующее письмо министерство разослало в Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития. Уже в июне этот вопрос планируется обсудить на заседании межведомственной рабочей группы, сообщила "Российская газета".

Поводом для отказа от индивидуальных счетчиков тепла послужили злоупотребления граждан, которые перекрывают вентили в своих квартирах (например, в долгое отсутствие), тем самым лишнее тепло уходит к соседям, на их же плечи ложится и плата. Если жильцы одних квартир снижают температуру с помощью вентиля, то другие для обогрева помещения вынуждены тратить на 20% больше тепла, говорят в Минстрое.

Кроме этого, у министерства вызывает сомнение и сам принцип подсчета тепла. Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении приборами учета невозможно. Помимо этого, сами счетчики тепла стоят достаточно дорого, и не стимулируют жильцов многоэтажек переходить на них.

При этом, еще весной прошлого года в Минстрое, наоборот, предлагали ввести индивидуальный учет тепла. Предполагалось, что потребители получат право оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета. Предлагаемая норма позволит потребителям экономить на отоплении до 40%. Об этом говорил тогдашний замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис (ныне врио губернатора Мурманской области).

Предлагалось ввести индивидуальный учет даже в тех случаях, когда не все квартиры в доме оборудованы приборами учета, но при наличии общедомового прибора учета. До этого оплачивать по приборам можно было, если они установлены и работали во всех квартирах. Поквартирная установка счетчиков тепла обязательна для новостроек.

Сама идея индивидуального учета заключается в том, чтобы собственник платил за тепло столько, сколько потребил его в своей квартире. Плюс то, что ушло на отопление подъезда в расчете на жилплощадь.

В мае Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит новый порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Жители будут платить за фактическое потребление тепла на основе показаний индивидуального счетчика и только потом — общедомового. Соответствующие поправки предполагается внести в Жилищный кодекс. Поводом для изменений стало решение Конституционного суда, который признал несправедливость ситуации, когда управляющая компания заставляет оплачивать всех тепло по общему счетчику, даже когда в квартирах есть индивидуальные.

В случае принятия закон распространится только на дома, в которых все квартиры оборудованы специальными счетчиками на батареях. Это порядка 20% от всего жилого фонда в стране. В случае если такие приборы не установлены, жители будут платить по нормативам.

Нужна единая политика

Главная наша проблема – это отсутствие единой, последовательной политики по всем вопросам в сфере ЖКХ. Эти метания вредят, порой, больше, чем неправильные решения, говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Что касается последней инициативы, то ее сложно оценить однозначно. С одной стороны, люди должны платить за то, что только потребили. С другой стороны, дом – это единая инженерно-техническая система, и такой ресурс как тепло достаточно сложно разбить на отдельных людей.

Действительно, существуют злоупотребления в домах, где есть возможность контролировать подачу тепла (как правило, это новые дома с горизонтальной разводкой). Часто такие новостройки заселены не полностью, некоторые владельцы пустующих квартир прикручивают батареи, в результате соседям приходится платить больше. Но это не значит, что нужно вовсе отказываться от счетчиков, необходимо бороться с неправильным поведением таких жителей, считает эксперт. Тем более, что Конституционный суд высказался по поводу оплаты тепла по счетчикам: если есть техническая возможность контролировать подачу ресурсов, то плата взимается по приборам учета.

Как выход из сложившейся ситуации, по мнению Светланы Разворотневой, законодательно запретить возможность длительное время устанавливать нулевую температуру. Скорее всего, в таком случае человек совсем скрутил батарею, и отапливается за счет других.

Эксперт рынка ЖКХ, руководитель инвестиционной компании "ДомКом Инвест" Александр Костюков считает отмену индивидуальных счетчиков тепла шагом назад для рынка в целом и выступает против повсеместной отмены приборов учета тепла. Персональные приборы учета тепла с возможностью установить индивидуальный температурный режим в квартире и одновременно экономить на этом — являются существенным стимулом для выбора покупки нового жилья.

При этом, по словам эксперта, использовать такие счетчики целесообразно только в домах класса А по энергоэффективности. Если приборы установлены в домах класса С, то потребители платят в разы больше, чем если бы тот же дом был вообще без счетчиков. Вместе с прибором учета тепла надо ставить оборудование, не допускающее снижения температуры. Только в классе А сосед не будет обогревать соседа, а в С и В тепло проникает везде, говорит Александр Костюков.

Энергоэффективные решения и доступные счетчики

Если мы хотим в целом минимизировать плату за тепло, спасаться индивидуально с помощью счетчика – не совсем правильный путь, отмечает Светлана Разворотнева. Нужно проводить капремонт, внедрять энергоэффективные решения, ставить регулирующую аппаратуру или модульную котельную. Но сейчас это очень сложно и дорого, и люди почти не идут на такие решения. Поэтому государству нужно создавать понятные правила внедрения таких технологий, разъяснять методику расчета и поддерживать такие мероприятия финансово. Тем более, что старого жилого фонда в России гораздо больше, чем новостроек.

По мнению руководителя инвестиционной компании "ДомКом Инвест", сам процесс учета можно сделать дешевым и выгодным собственникам квартир. Например, считать теплоресурс на вводе в квартиру простым водяным счетчиком, так как коммунальная услуга меряется температурой воздуха в квартире, и эта составляющая полностью зависит от количества теплоносителя.

"Такой способ в разы удешевит приборный учет и уберет удельный показатель. Для достоверности учета необходимо сделать обязательной установку дистанционного снятия показания приборов учета во всем доме. Это позволит уйти от запутанных формул в расчетах", - отмечает эксперт.

Что касается платежной дисциплины, то отказ от счетчиков не улучшит ее, уверены эксперты. По данным Минстроя России, сумма задолженности за услуги ЖКХ в прошлом году превысила 600 млрд рублей. Оплата за тепло является самым платежеемким из всего перечня жилищно-коммунальных услуг, и порой занимает 40% платежки. Также роль здесь играет региональный аспект - где-то за тепло платят и потребляют гораздо больше.

Однако, пока в доме будет существовать ответственность управляющей компании за расчеты перед ресурсоснабжающими организациями по общедомовому прибору учета – будет и возможность для желающих уклониться от оплаты. Возможным решением станет постепенный переход собственников недвижимости на прямые договоры с ресурсниками, считает Александр Костюков.

В МОЭСК между тем говорят, что реальную угрозу несет низкая платежная дисциплина управляющих компаний, которые средства с жителей собирают регулярно, а с поставщиком ресурсов – не рассчитываются. И в этой ситуации совершенно не важно – есть индивидуальные приборы учета или нет – все зависит от добросовестности УК, собирающей платежи с жителей, считают в компании. Только два крупнейших должника имеют общую задолженность перед МОЭК за тепло на сумму свыше 2 млрд рублей.

Ранее гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин говорил Вести.Недвижимость, что индивидуальные приборы учета тепла могут принести экономию в 15-20%, но только при условии, что в квартире активно регулируется его потребление. Что касается платежной дисциплины, то установка индивидуальных приборов никак не сможет повлиять на нее, и, соответственно, никак не поможет решить проблему долгов.