Немецкий пенсионер выслал российской невесте деньги и остался без квартиры

Во Владикавказе гражданин Германии судится с местной жительницей, которая купила квартиру на высланные им деньги.

С россиянкой из Северной Осетии немец 1946 года рождения познакомился еще в 2004 году. Позже пенсионер решил переехать к возлюбленной во Владикавказ, чтобы вместе провести старость.

Мужчина выслал невесте 70 тысяч евро, чтобы она на эти деньги купила квартиру. Женщина так и поступила, но все документы оформила на себя и свою дочь, а вот имя немецкого спонсора там не упоминается.

Об обмане пенсионер узнал, когда приехал в Россию. Он подал в суд, который в итоге призвал истца и ответчицу пойти на мировую и вернуть друг другу деньги. Невеста должна вернуть сумму, потраченную на покупку квартиры, а жених – 6,5 миллиона рублей, потраченные на обустройство и ремонт.

Впрочем, представитель гражданина Германии решил, что суд предвзят, и пожаловался в высшие инстанции, пишет "Регион online".