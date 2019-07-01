Новая жизнь с эскроу: аппетиты застройщиков умерят покупатели

Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в России за год выросла на 11%. Перед переходом отрасли на новую схему финансирования застройщики активно подогревали покупательский спрос, заявляя о повышении цен.

Схема с использованием эскроу-счетов при покупке новостроек начала действовать в России с 1 июля. И если раньше застройщики говорили о неминуемом подорожании жилья, связанных с новой схемой работы, то теперь аргументов у них не останется, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Большинство тех, кто опасался повышения цен, квартиры уже купили, поэтому поднимать и дальше стоимость смысла нет. Кроме того, ипотека подорожала, и спрос на новостройки начал снижаться. Застройщики могут поднять цены, воспользовавшись формальным поводом, но их сильно ограничит потребительский спрос.

Средняя цена квадратного метра новостроек в России, по данным "Авито Недвижимость" составила 70,4 тысячи рублей, при этом в 30 регионах цены пошли на спад, но это может быть связано с сезонностью – в июне рынок жилья, как правило, замирает.

В Москве, по данным ЦИАН, средняя стоимость квадрата первичного жилья в июне составила 192,4 тысячи рублей.