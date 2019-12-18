Новостройки в России за год подорожали на 9%

Сильнее всего цены на квартиры в новостройках в Магнитогорске – на 23,5%.

Стоимость квадратного метра в российских новостройках за год увеличилась почти на 9%, выяснили аналитики портала "Мир квартир".

В исследование вошли 70 городов с населением более 300 тысяч человек, элитный сегмент не учитывался. По данным аналитиков, рост был отмечен в 64 городах.

"Если квадратный метр в целом по стране подорожал на 8,7%: с 54,5 тыс до 59,3 тыс рублей за кв м, то средняя квартира – на 9,7%: с 3,1 млн до 3,4 млн рублей", - говорится в исследовании.

Это может говорить о том, что средняя площадь квартир в новых домах немного выросла – с 56 до 57 квадратных метров, пояснили эксперты.

Сильнее всего кв м подорожал в новостройках в Магнитогорске (+23,5%), Астрахани (+21,2%), Иркутске (+21,1%), Краснодаре (+20,9%), Хабаровске (+18,8%), Нижнем Тагиле (+18,7%), Туле (+17,9%), Сочи (+17,1%), Воронеже (+16,6%) и Ставрополе (+16,2%). В Москве метр прибавил за год 10,5%, в Московской области – 8,5%, в Санкт-Петербурге – 10,3%.

По словам гендиректора "Мир квартир" Павла Луценко в столичных регионах рост цен связан с переходом на новую модель: на рынок выходят новостройки, где действуют эскроу-счета и цены в них выше. В регионах ситуация несколько иная, продолжает он. Большинство региональных девелоперов не готовы к переходу и работают по старым и серым схемам.

"Поэтому там большую роль сыграла общая конъюнктура, связанная с ажиотажным спросом на новостройки в конце 2018 – начале 2019 года и информационным фоном о подъеме цен", - отмечает он.

Кроме того, застройщики небезосновательно ждут сокращения предложения на рынке из-за выбытия значительной части игроков. Также на фоне подорожания покупатели раскупают в первую очередь дешевые лоты, из-за чего средняя цена тоже растет.

Снижение цены квадрата произошло в шести городах: в Смоленске (–5,8%), Владивостоке (–4,9%), Мурманске (–4,1%), Набережных Челнах (–2,1%), Махачкале (–1,2%) и Калининграде (–1%). Застройщики в этих городах взвинтили цены еще в прошлом году, поэтому теперь им приходится понижать цены, так как спрос не поспевает за этим ростом. Плюс, некоторые застройщики демпингуют, отчаянно пытаясь выжить.

Ранее эксперт прогнозировал серьезное повышение цен на квартиры в новостройках в регионах. Увеличение стоимости может достигать 20%. Это связано с невозможностью региональных застройщиков перейти на новую модель и сокращением предложения в перспективе 12-18 месяцев.