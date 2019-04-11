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Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

11 апреля 2019 г. 689
Фото: © Global Look Press

Новым владельце ресторана "Прага" на Арбате станет совладелец Черемушкинского рынка Мирослав Мельник.

Заявка Мельника на аукцион была единственной, поэтому договор на покупку объекта заключен с ним, пишут "Ведомости" со ссылкой на протокол торгов.

Начальная стоимость лота составляла 1,78 миллиарда рублей, однако ресторан достался новому хозяину за 1,4 миллиарда.

"Прага" – один из самых известных и старых ресторанов Москвы. Он открылся еще в 1872 году, и тогда был трактиром для извозчиков. В середине 1990-х годов владельцем ресторана стала группа АСТ Тельмана Исмаилова. В 2009 году у компании начались проблемы с кредиторами.

"Прагу" пытались продать несколько раз. Сначала за ресторан планировали выручить 2,2 миллиарда рублей, потом цену снизили до 1,98 миллиарда, но покупателей так и не было.

Ранее Мельник сообщил, что совладельцем Черемушкинского рынка стал DJ Smash.  

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