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Обладатели материнского капитала смогут купить квартиру через эскроу-счета

7 мая 2019 г. 434
Фото: © shutterstock.com

Минстрой решил привлечь обладателей материнского капитала к покупке новостроек. Ведомство разрабатывает меры, которые перенаправят таких покупателей с вторичного рынка на первичный.

Замминистра строительства Никита Стасишин в интервью "Российской газете" заверил, что уже в скором времени и материнский капитал, и жилищные сертификаты можно будет направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов.

"Никаких проблем не будет", - подчеркнул он.

В настоящее время, по словам чиновника, 90% обладателей маткапитала и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок. Покупка же новостроек по новой схеме сможет уберечь их от потери денег, подчеркнул Стасишин.

Между тем, власти планируют уже к 2020 году отменить бумажные сертификаты на материнский капитал. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра.

Право родителей на маткапитал будут заносить в специальный реестр. По запросу органы соцзащиты или МФЦ будут выдавать выписку. Нововведение позволит оформлять право на маткапитал в два раза быстрее, считают эксперты, опрошенные изданием.

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