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От участников жилищной программы в Югре потребовали вернуть льготы

6 сентября 2019 г. 341
Фото: © shutterstock.com

В Югре ипотечное агентство взыскивает с почти 200 семей деньги, перечисленные ранее в качестве частичной компенсации процентной ставки по жилищному кредиту.

Для участия в программе семьи подписывали заявления, которые сейчас и стали юридическим обоснованием для требований вернуть деньги. В заявлении указывалось, что у подписанта и членов его семьи нет жилья. При этом сотрудники агентства уверяли, что обязательство распространяется только на территорию автономного округа. Сейчас же выяснилось, что речь шла и о жилье за его пределами.

В агентстве же заявили, что только в 2016 году появилась возможность получения сведений в других субъектах РФ.

В итоге 183 семьи должны вернуть немалы суммы – 800-900 тысяч рублей. При этом число расторгнутых соглашений о компенсации гораздо больше – 500, но только 183 семьи воспользовались преференциями, пишет "Российская газета".

Часть семей не стали вступать в спор и вернули деньги по первому требованию агентства, часть ждут решения суда.  Не у всех есть возможность выплатить такую сумму сразу – рассрочка не предусмотрена.

В Следственном комитете нарушений в действиях ипотечного агентства не увидели.

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