Откладывать не стоит: эксперт объяснил, почему не надо тянуть с ипотекой

Откладывать покупку жилья с привлечением ипотеки не стоит: сейчас неплохие условия для таких сделок, кроме того, тянуть с решением может быть невыгодно.

С начала года Центробанка уже дважды снижал ключевую ставку, в итоге банки снизили ставки по ипотеке – сейчас жилищные кредиты выдают в среднем под 9,7-9,8% годовых.

Даже если ставки станут ниже, всегда можно рефинансировать ипотечный кредит, заявил РИА Новости управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота.

Он отметил, что откладывание покупки вряд ли принесет экономическую выгоду. Новостройки в России дорожают, и если дождаться снижения ставок, квартиру придется покупать уже по другой цене, в результате выгоды от ожидания "могут быть весьма условны".

Между тем, в России растет количество молодых ипотечных заемщиков: 55% от всего количества ипотечников составили люди в возрасте до 30 лет. Для сравнения, в 2006-2008 годах показатель составлял только 20%, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.