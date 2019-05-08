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Пенсионер отсудил 170 тысяч у управляющей компании за затопленную квартиру

8 мая 2019 г. 549

Житель Севастополя добился выплат от управляющей компании в размере 170 тысяч рублей.

Квартира, принадлежащая пенсионеру, пострадала из-за неисправной крыши. Мужчина живет на девятом этаже, и дождевая вода неоднократно заливала жилье.

Управляющая компания, которая отвечает за исправность крыши, на жалобы не реагировала, и пенсионер пошел в прокуратуру, сообщают "Вести Севастополь".

По результатам прокурорской проверки был подан иск в суд, и теперь коммунальщики обязаны выплатить пенсионеру 170 тысяч рублей.

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