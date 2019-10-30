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Пенсионерка отсудила у москвича проданную ему же квартиру

30 октября 2019 г. 254
фото: shutterstock.com

Теперь мужчина интересует главный вопрос – вернуть ли ему назад деньги. 

В Москве пенсионерка осудила у мужчины квартиру, которую сама ему и продала несколько лет назад.

В 2013 году Лариса Гаврилова решила продать свою недвижимость. Квартиру купил Вячеслав Субботин за 15 миллионов рублей. Все это время он выплачивал ипотеку. Однако недавно новому владельцу пришла повестка в суд - пенсионерка решила расторгнуть договор купли-продажи. Оказалось, что женщина продала квартиру, не посоветовавшись супругом. Последний был категорически против.

Отмечается, что Кузьминский суд встал на сторону пожилой пары и расторг договор. Теперь мужчина интересует главный вопрос – вернуть ли ему назад выплаченные миллионы, пишет telegram-канал Mash.

 

 

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