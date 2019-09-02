Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыПенсионерка попыталась сдать свою квартиру и лишилась 100 тысяч рублей

Пенсионерка попыталась сдать свою квартиру и лишилась 100 тысяч рублей

2 сентября 2019 г. 500
Фото: © shutterstock.com

Пенсионерка из Воронежа стала жертвой мошенников. Все началось с того, что женщина решила сдать в аренду свою квартиру.

61-летняя жительница Воронежа разместила объявление об аренде на сайте бесплатных объявлений. После этого ей позвонил мужчина, представившийся директором строительной фирмы. Он заявил, что готов снять квартиру для командированных в Воронеж сотрудников, но ему нужны реквизиты банковской карты – якобы для выполнения перевода и отчетности в налоговой.

Ничего не подозревающая пожилая женщина продиктовала ему все  данные, включая CVV-код. После этого с ее карточки исчезли 104 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничестве", полиция ищет преступника, сообщает bloknot-voronezh.ru.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>