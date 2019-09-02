Пенсионерка попыталась сдать свою квартиру и лишилась 100 тысяч рублей

Пенсионерка из Воронежа стала жертвой мошенников. Все началось с того, что женщина решила сдать в аренду свою квартиру.

61-летняя жительница Воронежа разместила объявление об аренде на сайте бесплатных объявлений. После этого ей позвонил мужчина, представившийся директором строительной фирмы. Он заявил, что готов снять квартиру для командированных в Воронеж сотрудников, но ему нужны реквизиты банковской карты – якобы для выполнения перевода и отчетности в налоговой.

Ничего не подозревающая пожилая женщина продиктовала ему все данные, включая CVV-код. После этого с ее карточки исчезли 104 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничестве", полиция ищет преступника, сообщает bloknot-voronezh.ru.