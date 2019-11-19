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Пенсионерка влюбилась в виртуального архитектора и потеряла квартиру

19 ноября 2019 г. 552
Фото: © shutterstock.com

Пенсионерка из Тарусского района взяла кредит и продала квартиру, чтобы отправить деньги виртуальному возлюбленному.

Мошенник представился 60-летней россиянке иностранным архитектором, который по совместительству служит на корабле. "Иностранец" неплохо владел русским языком, и теплое общение закончилось просьбой о денежной помощи.

Женщины оформила кредит и продала квартиру, после чего перевела "архитектору" 2 миллиона рублей. После этого он перестал выходить на связь, сообщает OKA.FM.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", правоохранительные органы устанавливают личность афериста.

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