Пенсионеры стали брать у банков больше денег на жилье

Впрочем, по итогам первого квартала 2019 года средний размер кредита вырос во всех группах заемщиков, но самые старшие опередили всех.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер ипотеки, которую берут россияне от 65 лет, вырос на 38,4% и составил 830 тысяч рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые большие суммы на покупку жилья берут граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,55 миллиона рублей. Наибольший средний размер ипотечного кредита зафиксирован в Москве – 4,68 миллиона рублей.