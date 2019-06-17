Пенсионеры стали брать у банков больше денег на жилье

В возрастной группе ипотечных заемщиков старше 65 лет отмечен наибольший рост среднего размера ипотечного кредита.
Впрочем, по итогам первого квартала 2019 года средний размер кредита вырос во всех группах заемщиков, но самые старшие опередили всех.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер ипотеки, которую берут россияне от 65 лет, вырос на 38,4% и составил 830 тысяч рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Самые большие суммы на покупку жилья берут граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,55 миллиона рублей. Наибольший средний размер ипотечного кредита зафиксирован в Москве – 4,68 миллиона рублей.