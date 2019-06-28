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Перестали закупаться впрок: россияне разлюбили гипермаркеты

28 июня 2019 г. 364
Фото: © shutterstock.com

Торговые сети больше не развивают формат гипермаркетов, отдавая предпочтения магазинам меньшей площади.

Покупатели чаще стали ходить в магазины у дома и все реже делают покупки впрок, пишут "Известия" со ссылкой на отчет брокера торговой недвижимости "Магазин магазинов".

Торговые сети теперь отдают предпочтение формату city, который подразумевает магазины площадью до 5 тысяч квадратных метров.  Средние площади магазинов сокращаются, даже "Пятерочка", у которой изначально были небольшие магазины, снизила минимальный метраж с 600 квадратных метров до 300.

Сетям легче развивать в городе компактные торговые точки, считают эксперты. Покупательская способность населения снижается, и ритейлеры сокращают ассортимент, убирая нерентабельные позиции. Покупателям же нравится ходить в компактные магазины рядом с домом и приобретать свежие продукты, поэтому покупки совершаются в среднем через день, а не раз в неделю.

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