Петербуржцы вместо квартир стали покупать брендовую одежду

Квартирный вопрос больше не стоит на первом месте для жителей Петербурга.

Согласно исследованию "Авито" в третьем квартале 2019 года жителей северной столицы интересовала в основном одежда. Среди популярных товаров лидируют вещи одного из испанских брендов, на втором месте оказался немецкий бренд спортивных товаров, на третьем – кроссовки.

При этом из рейтинга поисковых запросов исчезли туфли и квартиры.

Летом петербуржцы искали сандалии, босоножки и шорты, которые осенью сменили ботинки, куртки и резиновые сапоги. Кроме того, жители города стали искать работу и интересоваться покупкой телефона.