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Петербуржцы вместо квартир стали покупать брендовую одежду

18 октября 2019 г. 279
Фото: © shutterstock.com

Квартирный вопрос больше не стоит на первом месте для жителей Петербурга.

Согласно исследованию "Авито" в третьем квартале 2019 года жителей северной столицы интересовала в основном одежда.  Среди популярных товаров лидируют вещи одного из испанских брендов, на втором месте оказался немецкий бренд спортивных товаров, на третьем – кроссовки.

При этом из рейтинга поисковых запросов исчезли туфли и квартиры.  

Летом петербуржцы искали сандалии, босоножки и шорты, которые осенью сменили ботинки, куртки и резиновые сапоги. Кроме того, жители города стали искать работу и интересоваться покупкой телефона.

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