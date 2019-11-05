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Платит население: неплатежи компаний за вывоз мусора выросли до 70%

5 ноября 2019 г. 274
Фото: © shutterstock.com

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляет 65-70%, а со стороны физических лиц - от 25 до 30%.

Бизнес не хочет заключать договоры с региональными операторами, сообщил в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Чтобы успешнее бороться с неплатежами, следует ужесточить ответственность юридических лиц, считает он.

Одной из мер может стать технологическое присоединение компаний к договорам с региональными операторами по обращению с отходами, как это делается в ряде европейских стран.

"Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество" — пояснил Буцаев.

Сейчас же ситуация складывается таким образом, что отходы, которые образуют компании, "непонятно куда" деваются.  "Кто за это платит — как раз понятно: население", - добавил Буцаев. Из-за неплатежей у операторов появились "кассовые разрывы", которые пока покрываются из разных источников, но дальше так продолжаться не может, подчеркнул он.

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