Подмосковным дачникам пересчитают плату за вывоз мусора

В Московской области планируют разработать механизм перерасчета платы за вывоз мусора для граждан, временно не проживающих в загородных домах.

О планах пересмотра тарификации сообщил начальник общего отдела ГКУ "Дирекция по организации обращения с отходами" Дмитрий Сорокин. Он отметил, что министерство ЖКХ в курсе проблемы и готовит соответствующее предложение.

Услугу могут предоставить гражданам, которые подтвердят документально свое отсутствие в загородном доме, к примеру, предоставят командировочную путевку. Подобный механизм применяется, в частности, в Нижегородской области.

Окончательное предложение по этому вопросу подготовят в течение 3-4 месяцев, передает "Интерфакс".