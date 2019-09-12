Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыПодмосковным дачникам пересчитают плату за вывоз мусора

Подмосковным дачникам пересчитают плату за вывоз мусора

12 сентября 2019 г. 373
Фото: © shutterstock.com

В Московской области планируют разработать механизм перерасчета платы за вывоз мусора для граждан, временно не проживающих в загородных домах.

О планах пересмотра тарификации сообщил начальник общего отдела ГКУ "Дирекция по организации обращения с отходами" Дмитрий Сорокин. Он отметил, что министерство ЖКХ в курсе проблемы и готовит соответствующее предложение.

Услугу могут предоставить гражданам, которые подтвердят документально свое отсутствие в загородном доме, к примеру, предоставят командировочную путевку.  Подобный механизм применяется, в частности, в Нижегородской области.

Окончательное предложение по этому вопросу подготовят в течение 3-4 месяцев, передает "Интерфакс".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>