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Покупатель, застройщик, банк: стройотрасль переходит на новую схему работы

1 июля 2019 г. 482
Фото: © shutterstock.com

С 1 июля строительная отрасль России переходит на новую схему работы. Для застройщиков обязательным становится проектное финансирование.

Деньги дольщиков теперь будут храниться на эскроу-счетах в банка, застройщик сможет получить их только после сдачи дома в эксплуатацию. Для строительства домов компании будут привлекать кредитные средства. Таким образом планируется остановить появление новых обманутых дольщиков.  

На начальных этапах покупки ничего не изменится: покупатель заключает договор долевого участия с застройщиком, потом документ регистрируется в Росреестре. После этого к сделке присоединяется посредник – банк. Заключается трехсторонний договор, в котором будут прописаны порядок оплаты и сроки раскрытия эскроу-счета.

Однако некоторые компании смогут достроить дома по старым правилам, но исключение касается лишь тех проектов, которые соответствуют критериям, разработанным правительством: степень готовности дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных ДДУ должно составлять не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

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