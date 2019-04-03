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После перехода на эскроу-счета Подмосковье может недосчитаться 40 застройщиков

3 апреля 2019 г. 310
фото: shutterstock.com

Всего в Московской области работает 116 компаний. Многие девелоперы не подойдут под новые требования жилищного строительства.

Около 40 подмосковных девелоперов не смогут работать по новым правилам долевого строительства, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас ответственная точка - 1 июля. Компании пошли в банки. Что мы видим по результатам? Из 116 компаний Московской области, которые должны будут работать по эскроу, порядка 40 точно требования не пройдут", - сказал Андрей Воробьев, чьи слова приводят РИА Новости

Первого июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, будут обязаны перейти на схему эскроу. Это значит, что деньги дольщиков будут поступать не застройщику, а перечислятся на специальный счет в банке. Средства покупателей девелопер сможет получить только тогда, когда достроит дом.

Однако, некоторые застройщики смогут достроить дома по старой схеме. Для этого Минстрой РФ разработал специальные критерии. Первый критерий касается готовности проектов: она должна быть не ниже, чем на 30%, если речь идет о комплексном освоении территории, то этот показатель может быть в два раза ниже – 15%. Второй критерий связан с продажами: число заключенных договоров должно быть не меньше 10%.

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