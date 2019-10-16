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После проверок ФАС тарифы на вывоз мусор в некоторых регионах упали почти на треть

16 октября 2019 г. 242
фото: shutterstock.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала часть субъектов понизить тарифы. К примеру, в Омской области снижение произошло на 30%.

ФАС проверила тарифы на обращение с отходами в ряде регионов. Тарифы удалось снизить благодаря исключению необоснованных расходов, а также снижению платы за негативное воздействие мусорных полигонов на окружающую среду. Также положительное влияние оказал недавно принятый закон, который дает регионам возможность до 1 января 2023 года временно легализовать существующие объекты размещения ТКО по упрощенной схеме и законно их эксплуатировать, отметили в ведомстве.

"Так, тарифы в Свердловской области снизились на 16,8-30,9 %, Костромской области на 10,9 %, Кировской области на 16,2 %, Омской области на 30 %, Тюменской области на 2,2 %, Ханты-Мансийском АО на 3,6 %, Оренбургской области на 11,9 %. В стадии исполнения находятся предписания Липецкой, Вологодской, Новосибирской, Волгоградской, Калужской областей и Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении ведомства.

В ФАС обещают проверить все субъекты на обоснованность тарифов по обращению с ТКО, в ближайших планах - еще в 30 регионах.

Тема тарифов на вывоз мусора обострилась на фоне мусорной реформы, которая стартовала в России в этом году. В частности, были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. В некоторых регионах стоимость вывоза мусора значительно увеличилась, хотя по факту ничего не изменилось.

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