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Правительство выделит 9,5 миллиарда на квартиры чиновникам

26 сентября 2019 г. 4242
Фото: © shutterstock.com

В ближайшие три года правительство выделит 9,5 миллиарда рублей на приобретение жилья чиновникам.

Ежегодно на субсидии будет выделяться по 3 миллиарда 157,7 миллиона рублей.  Норма содержится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.  

Претендовать на субсидию может чиновник, проработавший не менее трех лет. Получить ее можно только один раз за все время службы.

Субсидию выдают чиновникам, у которых нет своего жилья, тем, кто живет в коммуналках и общежитиях, а также в квартирах, где общая площадь составляет менее 15 квадратных метров на человека, сообщает РБК. При этом руководители и помощники могут получить субсидию без учета этих условий по решению руководителя соответствующего ведомства.

Потратить деньги можно как на приобретение готового жилья, так и на строительство нового.

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