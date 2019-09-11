Право на дисконт: эксперты рассказали, что снижает стоимость квартиры

Повлиять на стоимость квартиры может множество факторов. Причем если одни будут играть в сторону увеличения (близость к метро, наличие рядом парка или какой-то достопримечательности), то другие, наоборот, могут существенно снизить цену.

Эксперты "БЕСТ-Новострой" назвали основные факторы, которые снижают стоимость недвижимости, чтобы собственники и потенциальные покупатели могли учитывать это при заключении сделок.

Важным фактором являются трудности с документами на квартиру. Сюда относятся квартиры, которые продаются по доверенности или по вызывающим сомнение документам. Обычно они продаются со значительным дисконтом в силу рисков подобных сделок.

"Снижают цену объекта его частые перепродажи в течение короткого времени (ведь неспроста же). Также значительно дешевле выставляются в базах квартиры, продающиеся из-под залога банка, поскольку процесс купли-продажи может затянуться из-за сложности расчетов, а также создать дополнительные риски для покупателя", - отмечают эксперты. Все вышеперечисленные варианты – это минус 5-15% от цены квартиры в зависимости от каждого конкретного случая.

Поводом для торга с собственником квартиры может стать неудачное расположение дома – например, на первой линии шумной магистрали (особенно с окнами на трассу), наличие рядом с домом линии электропередач, ТЭЦ. Подобное соседство отнимает у цены квартиры до 20%. Кроме того, скажется на цене и наличие рядом не слишком приятных и шумных заведений – тюрьма, вокзал или ЗАГС.

Сюда же можно отнести и неблагополучное соседство. Причем проживание рядом асоциальных личностей может не только снизить стоимость квартиры, но и вообще отпугнуть потенциального покупателя. Соседство квартиры с офисами и магазинами, расположенными на первых этажах, также может повлиять на ее стоимость – в этом случае квартира будет стоить дешевле примерно на 10%.

В сторону понижения цены будет играть и плохое состояние дома и самой квартиры. К примеру, отсутствие в подъезде ремонта, трещины в здании или неистребимый запах потребуют скидки в 5-10%, а квартира после пожара теряет в цене до 20%. Поводом для торга может стать и отсутствие балкона в квартире. Перепланировка, несогласованная в установленном законом порядке может снизить стоимость квартиры на 5-10%. Такую квартиру сложно купить в ипотеку, поскольку банки могут отказать в одобрении объекта.