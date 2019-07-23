ГлавнаяФинансыПродавцам некачественных дач придется заплатить не один раз

Продавцам некачественных дач придется заплатить не один раз

23 июля 2019 г. 309

Верховный суд разъяснил, как должна выплачиваться компенсация за продажу некачественной дачи. За обман владельцам непригодной постройки придется платить много и не раз.

В суд обратилась жительница Липецкой области, которая в 2015 году приобрела за 3 миллиона рублей дачу у местного предпринимателя. После покупки новая владелица недвижимости убедилась, что в доме жить нельзя. Женщина решила отказаться от покупки и потребовала деньги назад, но сделать это удалось лишь через суд, и процесс оказался долгим и трудным.

Местная организация защиты прав потребителей в интересах женщины обратилась в суд со вторым иском, в котором требовала выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В суде представитель ОЗПП заявил, что продавец отказался добровольно возвращать деньги за некачественную дачу и возмещать убытки.  

В 2015-м суд расторг договор купли продажи, взыскал с продавца 3 миллиона рублей, более 500 тысяч убытков, 300 тысяч неустойки, 30 тысяч за моральный вред и 100 тысяч – штраф. Но решение было исполнено лишь спустя два года, и покупательница потребовала выплатить неустойку за просрочку. Суд вынес решение о выплате 80 тысяч рублей неустойки плюс 25 тысяч госпошлины, а в компенсации морального вреда и штрафе отказал.  

С эти решением согласился и областной суд, но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда нашла нарушения.  ВС постановил, что факт нарушения прав потребителя "за иной период" (то есть те самые 2 года) – достаточное условие для удовлетворения иска о компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение требований потребителя. Ссылка местных судов на то, что компенсация морального вреда в этом деле уже один раз присуждалась – несостоятельна, поскольку компенсацию взыскивали за другое нарушение.

В Верховном суде назвали ошибкой выводы местных судов о том, что штраф – однократная санкция, и в дальнейшем ответчик освобождается от его уплаты. ВС РФ отменил все решения местных судов и велел пересмотреть спор заново, пишет "Российская газета".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>