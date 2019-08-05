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Прогноз: Россию ждет ипотечный бум

5 августа 2019 г. 312
Фото: © shutterstock.com

Доля ипотечных кредитов, выданных на покупку строящегося жилья, к 2024 году может достигнуть 75%.

Соответствующий прогноз сделали специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает ТАСС. В отчете подчеркивается, что ипотечные кредиты на новостройки достигнут показателя в 75% даже при приблизительных подсчетах.

Для наиболее надежных заемщиков ставку по ипотеки могут снизить до 5-7% годовых. Таких заемщиков в общем объеме ипотеки, выдаваемой в текущем году, аналитики оценивают в 25-30%.

Задачи, поставленные правительством и президентом по обеспечению населения новым жильем, потребует значительных финансовых ресурсов, и основным источником станут ипотечные кредиты. Согласно целям нацпроекта "Жилье и городская среда", ежегодный объем строительства жилья, профинансированный за счет ипотечного кредитования, к 2024 году должен составить 53 миллиона квадратных метров в год.

Таким образом, необходимый объем ипотечного кредитования для финансирования строительства вырастет с 1,9 триллиона рублей в 2019 году до 4,7 триллиона в 2024-м.

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