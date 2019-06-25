Просроченные долги по ЖКХ предлагают списывать как безнадежные

Речь идет о долгах, возникших в период, по которому истек срок исковой давности. Как сообщил "Парламентской газете" один из авторов инициативы, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов, мера решит проблемы десятков тысяч россиян, которые не могут списать долги, фактически не подлежащие взысканию.

Когда управляющие компании взыскивают долги по ЖКХ через суд, судьи применяют к ним сроки исковой давности, равные 3 годам. Этим сроком в итоге и ограничиваются размеры задолженности, которую суд назначает к взысканию. При этом управляющая компания продолжает включать в квитанции оставшуюся сумму долга – ту, по которой истек срок давности.

То есть суд назначил взыскать долг за три года, остальную часть долги признал не подлежащей взысканию, гражданин выплатил назначенную судом сумму и все равно остался должником. Если россиянин решит судиться с управляющей компанией, чтобы обязать ее списать долг с истекшим сроком давности, он успеха не добьется – суды отказывают по таким искам, поскольку у них нет законодательной базы для принятия соответствующего решения, пояснили авторы инициативы. Эту ситуацию они и предлагают исправить, разрешив признавать задолженность, имеющую срок более 3 лет, безнадежной.