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Прямая линия: возможности заработка на зарубежной недвижимости

8 июля 2019 г. 210

Спикером станет ведущий эксперт по зарубежной недвижимости, главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.

 

Тема нашей беседы: возможности заработка на зарубежной недвижимости. Сколько можно зарабатывать, сдавая в аренду квартиру за рубежом? Какие страны самые привлекательные с точки зрения арендной доходности? Какие бюджеты оптимальны для покупки зарубежной квартиры? Подводные камни и ключевые моменты - эти и другие вопросы мы обсудим с нашим спикером в прямом эфире: 9 июля в 16.00.

Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту группы Вконтакте или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире.

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