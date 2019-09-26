Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

Вместо запланированных 729 км дороги, которые хотели построить к 2024 году, теперь речь идет о 230 км. Расходы уменьшатся с 539 млрд рублей до 250 млрд рублей, об этом накануне сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Минтрансе РФ. Однако окончательное решение останется за премьером Дмитрием Медведевым.

Сама трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году. До конца 2024 года планируется построить два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша до Казани. Участок между этими двумя трассами будет достраиваться позднее.

Проект трассы Москва - Казань входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью коридора "Европа - Западный Китай". Цель строительства новой магистрали — обеспечение движения грузов из Западного Китая в Европу.

Изначально Минтранс хотел построить трассу Москва – Казань за 539 млрд рублей до конца 2024 года. Минфин же планировал обойтись реконструкцией дороги М7 "Волга". Глава МЭР Максим Орешкин в свою очередь предлагал построить трассу до Владимира и обходы четырех городов (Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар), точечно расширить трассу М7 до трех полос, а трассу до Екатеринбурга строить в 2024–2030 годов. По подсчетам МЭР, данный вариант снизил бы расходы до 279 млрд рублей.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух главных участков трассы Москва – Казань: от Москвы до Владимира с обходом последнего и об участке в обход Казани, благодаря которому можно будет продлить трассу до Самары. Строительство дороги между этими участками планировалось начать после 2024 года.

"Головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира, самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М7, который "разошьет" движение в Московском регионе и даст нам новое направление, и казанский участок - обход Казани, который позволит нам спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска "Сагарчин", - говорил глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, сейчас скорость на трассах М5 и М7 не отвечает реалиям сегодняшнего дня, а через несколько лет интенсивность превысит пороговые значения и дороги вообще не смогут обеспечивать пропуск транспорта.

Власти Татарстана поддерживают проект платной трассы Москва-Казань. Что касается сокращения объемов, то представители казанского Кремля не стали давать оценку решениям российского правительства, так как распределение бюджета не входит в компетенцию властей Татарстана.

"Мы придерживаемся позиции, что трасса нужна, на сегодняшний день потенциал трассы М7 практически исчерпан, грузопоток растет ежедневно", - сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, чьи слова приводят Inkazan. Строить новую трассу необходимо, как и реконструировать старую дорогу, чтобы разгрузить потоки. В этом вопросе могут быть заинтересованы и другие регионы, которые прилегают к трассе М7, отметила она.

Эксперты связывают сокращение объемов строительства с трудностями финансирования. Само решение властей вполне понятно - в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов необходимо распределить их на несколько проектов, говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Строительство магистрали предполагалось с участием частных инвестиций - до 40%. Не исключено, что изменение сроков и объемов связано со сложностью привлечения бизнеса в этот проект, добавляет руководитель отделения "управление недвижимостью" факультета рыночных технологий РАНХиГС Кирилл Сиволапов. По его мнению, успех реализации проекта будет во многом зависеть именно от привлечения частных инвесторов.

По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, решение властей урезать объемы строительства трассы следствие того, что сторонники ее строительства не смогли отстоять свои позиции, и поэтому проект не будет полностью профинансирован.

"Поводом могло стать отсутствие достаточного для окупаемости траффика и как следствие - нежелание государства платить концессионеру большой минимальный гарантированный доход", - полагает эксперт.

Обычно длительность реализации подобных строительных проектов зависит от многих факторов, но одним из самых затратных временных процессов является подготовка проектной документации, говорит руководитель отдела стратегического консалтинга компании JLL Юлия Никуличева.

Учитывая, что на российском рынке уже есть пример государственно-частного партнёрства строительства трассы Москва-Петербург, которое длится девять лет, многие сложности, особенно законодательного характера, с которыми могут столкнуться участники проекта, уже были решены. Следовательно, можем полагать, что в этом проекте процесс подготовки документации пройдёт если не быстрее, то в соизмеримые сроки.

Скоростные трассы, безусловно, важная составляющая успеха – за ними приходит современная инфраструктура и увеличивается товарооборот.

"Нюанс в том, что отдельные участки магистрали не смогут снять всех транспортных проблем, соответственно, эффекта для городов и экономики придется ждать до полного завершения проекта", - считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.

По оценкам федеральных экспертов, строительство дороги коснётся до 40% населения страны. Сегодня трасса М7, альтернативная дорога до Казани, не соответствует грузопотоку, поэтому требует реновации, отмечает Кирилл Сиволапов. Сама дорога является частью так называемого Шелкового пути, отрезки которого уже построено в Китае и Казахстане, это говорит еще и о международном значении этой трассы.

В целом строительство платных дорог позитивно сказывается на развитии небольших городов, продолжает Юлия Никуличева. За счёт организации дополнительных рабочих мест в торговле и дорожной инфраструктуре (АЗС, магазины и пункты общепита, пункты оплат и т.д.), а также благодаря допналоговым отчислениям в бюджет этих регионов.

"Крупные города также получают позитивный импульс развития: повышается их транспортная доступность, увеличивается туристический поток. Так, например, при реализации проекта дороги Москва-Казань выиграет не только Владимир, но и города-спутники, входящие в маршрут золотого кольца России, например, Суздаль", - говорит эксперт.

Успех реализации самого проекта будет зависеть от его экономики, добавляет Дмитрий Адамидов. "В условиях снижения реальных доходов населения, которое мы наблюдаем, ожидать роста спроса на подобные услуги довольно трудно", - говорит он. По мнению эксперта, надо строить хорошие бесплатные дороги. Это даст экономический эффект развитию территорий и обеспечит транспортную доступность для их населения, и в целом без развития дорог невозможно хозяйствовать в принципе.

Ранее сообщалось о строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург, изначально она должна была пойти в Казань По оценкам экспертов, строительство может обойтись в 1,1 трлн рублей.

Также сейчас реализуется проект платной скоростной автомобильной дороги М-11, которая свяжет две столицы. Протяженность автомагистрали - 669 километров, ее планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Сроки запуска магистрали несколько раз переносились. Изначально планировалось открыть ее к Чемпионату мира по футболу, который Россия принимала прошлым летом. Потом речь шла о конце 2018 года. Однако осенью прошлого года стало известно о переносе сроков на 2019 год. В начале сентября открылся очередной участок платной скоростной трассы с 543 по 646 км, проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей.