Путин назвал ошибкой правительства программу со льготной ипотекой для многодетных

Минфин России не выделили достаточных ресурсов для банков, в результате программа со льготной 6-процентной ипотекой для многодетных семей стала ошибкой правительства, заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Он отметил, что банки "не переходят на 6% в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают".

"Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам, для субсидий. Первоначально они решили, что достаточно будет 2%. Этого недостаточно", - подчеркнул глава государства.

Правительство, по его словам, не провело необходимую работу с банками для реализации программы.