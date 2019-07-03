Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

На погашение ипотечного кредита многодетным семьям будут выделяться почти полмиллиона рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию до 450 тыс рублей по ипотеке, выданной многодетным семьям. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Воспользоваться преференцией смогут семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 год, родился третий ребенок и последующие дети. Такие семьи смогут рассчитывать на компенсацию до 450 тыс рублей на погашение ипотечного кредита.

Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тыс рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование кредитом. Получить такую компенсацию можно будет один раз по одному ипотечному кредиту.

По подсчетам властей, в этом году такие выплаты смогут получить около 30 тыс российских семей.

Ранее сообщалось, что россиянам до конца года начнут выдавать ипотеку под 2%. Речь идет об обладателях "дальневосточного гектара" и молодых семьях, проживающих на Дальнем Востоке. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса.