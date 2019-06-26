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Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог

26 июня 2019 г. 525
фото: shutterstock.com

Речь идет о ситуациях, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.

 

Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах. Также президент поручил регионам разработать и принять программы по развитию дорожной сети.

"Остаются проблемы: порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ. Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы", - сказал Владимир Путин, чьи слова приводят РИА Новости.

"Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо как им заблагорассудится и как удается выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства", - отметил президент.

Глава государства поручил ответственным ведомствам разобраться в этой ситуации. Путин также отметил, что "административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса". При этом, вокруг всего этого остается много контролеров, суеты и бумажной волокиты. А объекты в итоге или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным.

 

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