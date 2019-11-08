Равноценная замена: чиновников лишат возможности снижать компенсации при сносе дома

В настоящее время чиновники при сносе дома могут не регистрировать землю под многоэтажкой, из-за чего сумма возмещения сокращается - в ряде случаев жильцам предлагают размер компенсации, позволяющий купить только комнату в коммуналке. Новый закон лишит чиновников такой возможности, пишет "Российская газета".

Проблемы возникают, если участок под домом не поставлен на кадастровый учет, при этом в случае снова земля – основная стоимость. Если в ЕГРН нет сведений об участке, при сносе дома для муниципальных или государственных нужд жители просто не получают возмещения за землю.

Законопроект обязывает уполномоченный орган провести все процедуры до принятия решения об изъятии участка под домом, сведения о его границах должны быть внесены в ЕГРН. Принимать решение об изъятии земли до изменения реестра будет запрещено.

Закон таким образом обеспечит собственникам равноценное возмещение за их жилье.